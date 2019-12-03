Прямая трансляция: Ситуация на месте нападения на сотрудника ГИБДД в Мытищах

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На сотрудника ГИБДД в Мытищах напали с ножом. Инспектор был легко ранен, ему оказали помощь на месте. Преступник попытался сбежать, но его скрутил напарник пострадавшего полицейского.

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