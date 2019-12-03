Прямая трансляция: В Сочи открывается Международный форум добровольцев

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Более семи тысяч волонтёров со всего мира собрались в Сочи. Здесь с 2 по 5 декабря проходит Международный форум добровольцев. У каждого участника — уникальный опыт и десятки идей, как сделать мир лучше.

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