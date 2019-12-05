Прямая трансляция: Путин награждает победителей конкурса "Доброволец России"

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В Сочи завершается международный форум добровольцев. Победителям "Доброволец России — 2019" вручают премии. В церемонии принимает участие президент Владимир Путин.

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