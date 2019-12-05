Прямая трансляция: Газзаев — о перспективах сборной России на Евро-2020

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Валерий Газзаев проводит авторскую лекцию, посвящённую Всемирному дню футбола. Знаменитый футбольный тренер рассказывает об особенностях своей профессии, а также о перспективах сборной России на Евро-2020.

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