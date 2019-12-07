Прямая трансляция: Парад Дедов Морозов в Рязани

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В этом году новогодней столицей в России названа Рязань. Сегодня там проходит традиционный парад Дедов Морозов. Сотни зимних волшебников шествуют по улицам города.

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