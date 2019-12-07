Прямая трансляция: Орешкин об итогах пятичасовых переговорах Путина и Лукашенко

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Министр экономического развития Максим Орешкин подводит итоги переговоров между лидерами России и Белоруссии, которые состоялись в Сочи. Они длились более пяти часов.

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