Прямая трансляция: Патриотические проекты в Год памяти и славы

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"Судьба солдата", "Памяти героев", "Лица Победы" — о патриотических проектах, которые будут реализованы в 2020 году — в Год памяти и славы, на пресс-конференции рассказывают представители ОНФ.

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