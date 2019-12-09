Прямая трансляция: Самую большую георгиевскую ленту разворачивают на ВДНХ

548

День Героев Отечества отмечают на ВДНХ. Здесь собираются развернуть самую большую в мире георгиевскую ленту длиной 300 метров и площадью 2100 квадратов. Организаторы акции планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×