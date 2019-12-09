Прямая трансляция: Путин приехал в Елисейский дворец в Париже

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Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где пройдёт саммит в "нормандском формате" с лидерами Украины, Германии и Франции. Главная тема — урегулирование конфликта в Донбассе. Это первая встреча глав государств за три года.

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