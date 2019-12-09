Прямая трансляция: Ситуация на месте жестокого убийства в Новой Москве

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Брат жестоко расправился с родной сестрой в Москве. Он зарезал девушку, а затем нарисовал на её теле ритуальные символы. Парень объяснил полицейским, что так хотел изгнать бесов.

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