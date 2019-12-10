Прямая трансляция: Итоги саммита в "нормандском формате"

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Фото © LIFE

Владимир Путин и лидеры Украины, Германии и Франции подводят итоги саммита "нормандской четвёрки", на котором обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Встреча продолжалась больше двух часов

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