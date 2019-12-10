Прямая трансляция: Путин встречается с омбудсменами из регионов

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Владимир Путин проводит встречу с региональными уполномоченными по правам человека. Обсуждается работа омбудсменов на местах.

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