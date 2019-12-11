Прямая трансляция: Путин на заседании с членами Правительства РФ

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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание правительства.

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