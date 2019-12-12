Прямая трансляция: В Мурманске горит крейсер "Адмирал Кузнецов"

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В Мурманске уже несколько часов горит флагман Северного флота авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Несколько человек пострадали, погибших нет. На месте ЧП работает много пожарных.

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