Прямая трансляция: Мощный пожар на юге Москвы

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Мощный пожар начался на юге Москвы на Варшавском шоссе. Там сейчас полыхают склады. Огромный чёрный столб дыма с вырывающимися языками пламени видно на километры вокруг. На месте ЧП работают экстренные службы.

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