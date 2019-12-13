Прямая трансляция: Главную ёлку страны рубят в Подмосковье

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90-летнюю лесную красавицу высотой 25 метров вырастили в Бородинском лесничестве Подмосковья. 15 декабря главную ёлку страны отправят в Кремль на специальном автопоезде. А установят её на Соборной площади.

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