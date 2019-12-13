Прямая трансляция: Инженерный чемпионат CASE-IN. Награждение лучших команд

В Москве награждают чемпионов и призёров осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей". Это командное соревнование среди студентов и аспирантов вузов в решении инженерных кейсов, проходящее в восьми федеральных округах России.

В этом году его тема — "Цифровая трансформация". Победители чемпионата отправятся на стажировки или практики в ведущие компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Также победители и призёры смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов России.