Прямая трансляция: Путин на заводе КамАЗ

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Владимир Путин посещает завод КамАЗ в Набережных Челнах. Президент выступит на митинге в честь 50-летия предприятия и пообщается с его работниками.

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