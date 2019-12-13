Прямая трансляция: В Петербурге полыхает ангар

448

Крупный пожар в Петербурге. Там горит ангар в районе пересечения улиц Бухарестская и Салова. Площадь пожара — около 4500 квадратных метров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×