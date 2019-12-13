Прямая трансляция: "Стрим года" от World of Tanks

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Wylsacom, Jove, LeBwa и многие другие блогеры и "танкисты" подведут итоги 2019 года, а также сразятся в шоу-матчах! Разработчики игры поделятся с комьюнити планами на 2020-й и ответят на вопросы игроков.

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