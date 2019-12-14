Прямая трансляция: В Рыбинске проходит парад Дедов Морозов

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Торжественный парад Дедов Морозов проходит сейчас в Рыбинске в Ярославской области. Во главе шествия идёт самый главный новогодний волшебник из Великого Устюга.

Ранее Лайф показывал прямую трансляцию с аналогичного парада в Москве.

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