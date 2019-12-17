Прямая трансляция: обсуждаем хоккейное дерби Спартак - Витязь в эфире Лайфа

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Фото © LIFE

Красно - белые принимают у себя дома команду из Подольска. Соседи по области и по турнирной таблице. У Спартака шестое место и 43 очка. У Витязя всего на два очка больше и он строчкой выше. Интересно, что последний раз в домашнем поединке против команды из Подольска Спартак выигрывал в 2015 году.

Сумеют ли подопечные Олега Знарка прервать эту безвыигрышную серию домашних поединков против Витязя — узнаем об этом в прямом эфире.

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