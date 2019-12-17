Прямая трансляция: "Спартак" разгромил "Витязь". Обсуждение итогов матча

14

Красно-белые забили сопернику шесть шайб. Ворота вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека так и остались нераспечатанными. Итоги поединка обсуждаем в прямом эфире.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×