Прямая трансляция с места обстрела мужчины на юге Москвы

269

Возле спортклуба в районе Марьино расстреляли мужчину. Молодой человек вышел из здания, к нему подошёл неизвестный и открыл огонь.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×