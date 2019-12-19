Прямая трансляция: Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Ситуация на месте ЧП

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В центре Москвы на Лубянке неизвестный открыл стрельбу, сотрудники правоохранительных органов стреляли в ответ. Лайф ведёт прямую трансляцию с места ЧП, где работают сотрудники экстренных служб и силовых ведомств.

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