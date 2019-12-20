Прямая трансляция: Люди несут цветы к зданию ФСБ на Лубянке

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В Москве к зданию ФСБ на Лубянке с самого утра люди несут цветы. Накануне 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл огонь у здания ведомства. Позже его удалось ликвидировать. Погиб сотрудник ФСБ.

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