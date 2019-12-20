Прямая трансляция: Склад с бытовой химией полыхает в Краснодаре

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Огромный чёрный столб виден со всех концов Краснодара. Там прямо сейчас горит склад с бытовой химией. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

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