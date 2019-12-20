Прямая трансляция: Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

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Владимир Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где подводит итоги деятельности организации за четыре года.

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