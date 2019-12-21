Прямая трансляция: В Воронеже проходит парад Дедов Морозов

254

В 11-й раз в Воронеже проводят парад Дедов Морозов и Снегурочек. Стать участником праздничного шествия очень просто: достаточно прийти в новогоднем костюме.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×