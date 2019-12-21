Прямая трансляция: В Петербурге проходит Фестиваль ледовых скульптур

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Фестиваль ледовых скульптур ICE Fantasy прямо сейчас проходит в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

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