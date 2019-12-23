Прямая трансляция: Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства

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Владимир Путин прибыл в Адыгею, чтобы принять участие в совещании по вопросам сельского хозяйства вместе с экспертами и общественными деятелями.

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