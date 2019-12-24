Прямая трансляция: Путин встречается с руководством Госдумы и Совфеда

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Владимир Путин встречается с руководством Государственной думы и Совета Федерации. Президент обсудит с парламентариями совершенствование законодательства на 2020 год.

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