Прямая трансляция: "Мисс Москва — 2019". Финал

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Финал конкурса "Мисс Москва — 2019" проходит в Красногорске. За звание самой красивой борется 39 девушек. Возраст претенденток от 15 до 32 лет. Победительница конкурса примет участие в национальном фестивале "Краса России".

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