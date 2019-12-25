Прямая трансляция: Путин встречается с бизнесменами

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Президент России Владимир Путин принимает в Кремле представителей российских деловых кругов. На встрече присутствуют более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций.

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