Прямая трансляция: Путин на заседании Госсовета по развитию сельского хозяйства

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Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села.

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