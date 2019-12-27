Прямая трансляция: Глава РУСАДА подводит итоги года

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Генеральный директор российской национальной антидопинговой организации Юрий Ганус подводит итоги уходящего года на пресс-конференции.

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