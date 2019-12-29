Прямая трансляция: Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

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Начался обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Передача удерживаемых лиц должна пройти у пропускного пункта "Майорск" возле Горловки. Самопровозглашённые республики рассчитывают получить 87 человек, Киев — 55.

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