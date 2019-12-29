Прямая трансляция: Обмен пленными между Украиной и ДНР

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Украина и ДНР проводят обмен пленными у пропускного пункта "Майорск" возле Горловки. Обмен Киева с ЛНР уже произошёл. Ранее сообщалось, что республики получат 87 человек, Украина — 55.

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