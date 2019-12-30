Прямая трансляция: Фестиваль "Созвездие мужества". Награждение победителей

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Более сорока спасателей, пожарных, пилотов, инспекторов и народных героев. В Москве награждают победителей регионального этапа всероссийского фестиваля "Созвездие мужества".

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