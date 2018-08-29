Владельца ночного клуба застрелили, когда он вёл прямой эфир в Facebook

Пока полиция Мексики устанавливает, что могло стать мотивом для жестокого убийства.

Владельца ночного клуба Los Mero Mero застрелили в прямом эфире "Фейсбука". Убийство произошло в городе Пуэрто-Нуэво, когда 44-летний мужчина стоял с телефоном за пределами танцпола. На предсмертных кадрах видно, как Омар Ролон Санюзт смотрит в камеру, а затем раздаются выстрелы. Телефон падает из его рук, и после слышны женские крики, сообщает Mirror.

Омара сразу же доставили в медицинский центр, однако по прибытии он был объявлен мёртвым. Полицейские начали расследование произошедшего, но пока никаких арестов произведено не было. Также неизвестно, что могло послужить мотивом для убийства.