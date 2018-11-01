Любопытный кот прервал интервью в прямом эфире, запрыгнув на стол эксперта

Ведущая новостей разговаривала по веб-камере с защитницей прав иммигрантов, как вдруг...

Любопытный кот оккупировал прямой эфир канала Channel 4 во время интервью одного из экспертов. Защитница прав иммигрантов Хулисса Арсе высказывала своё мнение по поводу планов Дональда Трампа. Президент намерен запретить давать гражданство США по рождению. Однако, прежде, чем она успела открыть рот, в кадр влез её пушистый друг, сообщает Mirror.

Девушка нисколько не смутилась и аккуратно сняла любимца со стола, после чего ответила на следующий вопрос ведущей новостей. Впрочем, для пользователей Twitter этот конфуз стал одним из самых запоминающихся моментов из интервью, и даже сама Ареса посмеялась над произошедшем.

Шаг 1: Уберите кошку из кадра. Шаг 2: Боритесь за права иммигрантов Хулисса Арсе

Это не первый раз, когда интервью по веб-камере прерывает неожиданный гость. Ранее звездой Сети стал профессор Роберт Келли. Мужчина общался с ведущей новостей, когда в кабинет вошли его дети.