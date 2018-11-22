Телеведущий в прямом эфире перенёс сердечный приступ, обсуждая новости футбола

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

В Турции у телеведущего случился сердечный приступ всего через десять дней после того, как ему установили кардиостимулятор. На записи спортивной передачи можно увидеть, как Сукру Ойтан падает сначала на стол, а затем без сознания опускается на пол студии, сообщает The Sun.

Анализируя исход матча между местными футбольными клубами, мужчина резко замолчал, после чего наклонил голову к столу. Тем временем его соведущий находится в смятении и не знает, что делать в такой ситуации.

В итоге Ойтан в прямом эфире перенёс сердечный приступ, и его срочно доставили в больницу, где оставили под наблюдением врачей. Сейчас он находится в стабильном состоянии. За 10 дней до этого мужчине установили кардиостимулятор после того, как врачи диагностировали у него аритмию.