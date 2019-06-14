Депрессия и шизофрения. Как вести себя с людьми с ментальными расстройствами

Лайф выяснил у экспертов, как правильно взаимодействовать со "скорбными душой". Советы от специалистов.

Социологи из ВЦИОМа выяснили, как россияне относятся к людям, больным шизофренией. В целом — плохо. 38% опрошенных заявили, что сограждан с такими проблемами следует изолировать от общества. Эксперты сочли эту цифру нездоровой, очередным доказательством стигматизации психических расстройств.

Страхи сильно преувеличены

Между тем в шизофрениках гораздо меньше агрессии чем, например, в алкоголиках или наркоманах. Люди с зависимостью более опасны, потому что непредсказуемы, в то время как обострение шизофрении быстро купируется лечащим врачом. Криминальная статистика подтверждает: почти все преступления совершаются вменяемыми людьми, и если в деле замешан душевнобольной, то он чаще всего — жертва.

Не стоит травить, коситься и обманывать Нужно демонстрировать спокойствие и дружелюбие Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" / Кинопоиск

— Главный совет: не поступайте с ними так, как не хотите, чтобы поступали с вами. Я говорю о травле, обесценивании, обмане, попытках воспользоваться чужой беспомощностью. Шизофреники вне обострения ведут себя практически так же, как и все остальные люди. Не следует коситься с опаской на человека. Нездоровый человек может расценить ваши сигналы как угрозу, испугаться и пойти в наступление, чтобы защитить себя, — рассказал Лайфу президент Российской психотерапевтической ассоциации Сергей Бабин.

Человеку с диагнозом трудно долго коммуницировать Врачи советуют ограничиться короткой беседой и оставить его в покое. Если он чем-то занят — не отвлекайте его Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" / Кинопоиск

Пройдите курсы Если это ваш близкий человек, то можно пройти специальные курсы при психоневрологических диспансерах Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" / Кинопоиск

В такие группы берут только родственников, остальных — нет. Однако 90 процентов опрошенных уверяли ВЦИОМ, что разбираются в симптомах. Объективно это не так.

Изучите характер и поведение больного человека

По данным того же опроса, каждый шестой россиянин знаком с шизофреником (16 процентов опрошенных), а каждый 25-й приходится ему родственником (4 процента респондентов).

Мария Векшинская — одна из них. Её сестру в прошлом году госпитализировали шесть раз, диагноз — параноидная шизофрения. Сейчас девушке намного легче. Мария советует сначала определиться с тем, нужны ли вам отношения с шизофреником (пусть это и член семьи), и только потом выяснять всё остальное:

— На состояние человека с ментальными проблемами влияет множество факторов, и семья — один из них. Психические расстройства многообразны. Попытайтесь понять, что является триггером у вашего близкого. Например, если маниакальное состояние запускает красный цвет, то избавьтесь в повседневной жизни от всего красного. Не унижайте достоинство человека только из-за того, что он болен. Не допускайте даже дружеских подколов и чёрного юмора на тему болезни, — рассказала Мария.

Эксперты объясняют, что ментальные расстройства меняют восприятие личности. Нужно чётко научиться отличать, где заканчивается личность и где начинается болезнь. Какие слова и поступки можно воспринимать всерьёз, а что стоит проигнорировать, как щебет попугая, даже если он похож на настоящие слова.

— Ваш самый большой подарок человеку с ментальным расстройством — это адекватность. А навязывание чувства вины и беспомощности, а я такое видела в семьях с больным, может привести к самым печальным последствиям. Я заметила, что в период обострения нельзя пререкаться. Допустим, просит человек чай, значит, надо налить. Я как-то сделала двадцать кружек подряд, — вспоминает Мария Векшинская.

Три вопроса при депрессии

Быть естественным и тактичным нужно и в общении с человеком, страдающим клинической депрессией. Как и шизофрения, это психическое расстройство.

Доктор медицинских наук Равиль Назыров говорит, что депрессивных губит напускной оптимизм со стороны друзей и родственников. Предложить человеку, который не в состоянии встать с кровати, пойти развеяться — всё равно что оставить в опасности. Тут надо действовать по-другому.

— Не бойтесь спросить прямо: "Нет ли у тебя суицидальных мыслей?". Притворное невмешательство очень опасно! Человек, оставшись наедине с собой, может себе сильно навредить, — предостерегает доктор Назыров.

Три главных вопроса для того, чтобы помочь другу в депрессии

№ 1 — Мне кажется, с тобой что-то не так Кадр из фильма "Остров проклятых" / Кинопоиск

№ 2 — Что случилось? Кадр из фильма "Остров проклятых" / Кинопоиск

№ 3 — Давай вместе подумаем, как это исправить Кадр из фильма "Бенни и Джун" / Кинопоиск

А потом обязательно довести до кабинета врача! Самим не справиться!

Шизофрения стигматизирована, что в лишний раз подтвердил опрос ВЦИОМа. 26 процентов респондентов заявили, что боятся душевнобольных. На самом деле, если такие опасения подтверждаются, способ уладить конфликт есть, считает врач-психиатр Юрий Поляков.

— Если больной "завёлся", стал проявлять агрессивность, сверните ваш контакт. Ничего не спрашивайте, не отвечайте на вопросы — просто удалитесь, — говорит Поляков.

Больным шизофренией могут помочь поправиться и те, кто дружелюбен, и те, кто держит некоторую дистанцию, считают специалисты. Человек видит, что его не принимают, и стремится стать лучше, исправить свой дефект. Это важные шаги к устойчивой ремиссии. При хорошем окружении благополучный период может длиться годами и даже десятилетиями, отмечают врачи.