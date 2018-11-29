Безумного коллекционера птичьих яиц, который разорял гнёзда, посадили в тюрьму

65-летний Даниэль Лингем из Норфолка одержим собиранием яиц. В его домашней коллекции больше пяти тысяч яиц трёхсот разных видов птиц. Полиция задержала мужчину в заповеднике, куда тот пришёл за новыми экземплярами для коллекции.
Стражи порядка обыскали Лингема и обнаружили у него в карманах девять яиц. Мужчина заявил, что нашёл их на земле, но эта версия показалась полиции неубедительной. При обыске в доме коллекционера было обнаружено ещё 5257 яиц, среди которых были и крайне редкие экземпляры.
В дальнейшем выяснилось, что прежде мужчина уже был судим за нарушение Закона об охране дикой природы, но это его не остановило. Секрет такой настойчивости прост — у Даниэля Лингема обсессивно-компульсивное расстройство. Тем не менее психическое заболевание не спасло коллекционера от тюрьмы.
Суд приговорил мужчину к восемнадцати неделям тюремного заключения и десяти годам надзора. Если за это время он снова нарушит закон, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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