"Я не одна!" Как мать-одиночка справляется с 9 голосами, орущими у неё в голове

Американка Джейн Харт имеет редкое психическое расстройство, но это никак не мешает ей в одиночку воспитывать двоих детей, пишет Inside Edition.

28-летняя мама и активистка Джейн имеет диссоциативное расстройство личности (ДРЛ), расщепившее её сознание на девять людей разных возрастов. Пережив ужасное детство, полное страха и боли, Джейн думала, что всё самое плохое осталось позади. Она вышла замуж, родила двух очаровательных детей и в попытке сбежать от терзающих её воспоминаний переехала с семьёй из родных мест на Аляску. Джейн не знала, что у неё есть серьёзные проблемы с психикой, пока не поняла, что слышит голоса.

Прекрасная жизнь превратилась в кошмар: голоса не давали покоя ни Джейн, ни её семье. В конце концов муж не выдержал такого напряжения и попросил развод. Для Джейн это стало последней каплей, она больше не могла игнорировать своё состояние и поэтому обратилась к врачам, которые и диагностировали у неё диссоциативное расстройство личности. Джейн вернулась с детьми в родной город Бойсе, что в штате Айдахо, США, и принялась за интенсивное лечение, продлившееся два года.

ДРЛ — редкое заболевание, при котором сознание делится на две и больше личности 90% людей с этим диагнозом из США, Канады и Европы в детстве подверглись физическому или сексуальному насилию

За время терапии врачи помогли Джейн раскрыть все её личности. О пережитом в детстве насилии не знает лишь 6-летняя Джейни, которую вместе оберегают от ужасных воспоминаний 10-летняя Бет и 11-летняя Джейден. Помимо них есть ещё уверенная в себе 17-летняя Алексис и 28-летняя лесбиянка Мэдисон — она заботится обо всех младших девочках.

Я защищаю Джейни от плохих людей. Я читаю книги и помогаю остальным... Мне достаётся больше всего Бэт

В 2016 году Джейн написала пост о своём состоянии и тем самым привлекла внимание к ДРЛ. Дети Джейн не знают о её болезни и думают, что все интересуются мамой из-за её "уникального мозга". Но очень важно, чтобы люди с этим диагнозом не молчали, считает она, ведь иначе возникает множество мифов вокруг заболевания и создаётся впечатление, будто расстройства личности не существует или же что оно слишком опасно для окружающих. Но это не так. Джейн успешно воспитывает двоих сыновей и живёт нормальной повседневной жизнью.