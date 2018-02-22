Модель застрелила мужа и двоих взрослых детей, после чего убила себя

По словам её подруги, супруги до сих пор любили друг друга и ничто не предвещало беды.

Модель из Мичигана застрелила своего мужа и двоих взрослых детей, после чего покончила с собой. По словам друзей семьи, никто из них даже подумать не мог, что 45-летняя Лорен Стюарт на такое способна. Полиция заключила, что это было тройное убийство и самоубийство, сообщает People.

Лорен и её семья были найдены мёртвыми в собственном доме в Кеего Харбор после того, как обеспокоенные родственники обратились в полицию и попросили проверить их. По прибытии офицеры обнаружили в доме четыре тела: Лорен, её 47-летнего мужа Даниэля и двоих взрослых детей, 27-летнего Стивена и 24-летней Беттани.

Брат с сестрой учились в колледже. Даниэль работал архитектором ИТ-решений в университете при Центре интегративных исследований в Мичигане. На своей странице в LinkedIn Лорен указала, что работала в качестве модели и личного тренера.

Давняя подруга Лорен рассказала, что за неделю до трагедии семья выглядела вполне счастливой и не было сомнений, что супруги любят друг друга, но испытывают какие-то трудности, как и многие другие пары. В частности, родственники какое-то время состояли в секте, котора запретила для их детей дальнейшее образование. Семья с трудом выбралась оттуда.