"Кукольник" из Нижнего. Реальная история, которая страшнее любого фильма ужасов

Ленинский районный суд продлил лечение 51-летнему "кукольнику" Анатолию Москвину. В 2011 году в его квартире нашли 26 мумий, изготовленных из выкопанных на кладбищах останков девочек.

Анатолий Москвин окончил аспирантуру МГУ и преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете. Он профессионально занимался некрополистикой и написал несколько довольно значимых научных статей, посвящённых истории кладбищ.

Никто не догадывался, что кладбища интересуют Москвина не только с научной точки зрения. И когда кто-то стал регулярно раскапывать могилы девочек, видный учёный далеко не сразу попал под подозрение. Каким образом следователи вышли на след "расхитителя гробниц" — история умалчивает, но обыск в квартире Анатолия Москвина привёл в ужас даже бывалых оперативников...

Это была страшная находка: 26 странных кукол в человеческий рост. Самый извращённый ум не мог бы предположить, что это реальные человеческие трупы. И только невыносимый запах бальзамических растворов и разложения тел говорил, что это "нехорошая квартира"... Тела Москвин извлекал из свежих могил. Там же обнаружились старинные инструкции по изготовлению мумий и карты местных кладбищ.

К созданию кукол сумасшедший учёный подходил творчески: большую часть из них он "усовершенствовал" музыкальными механизмами от игрушек или шкатулок. При прикосновении такие мумии начинали петь или издавать иные звуки.

Москвин выкапывал лишь тела без каких-либо внешних повреждений. То есть предварительно он узнавал, от чего умерла та или иная девочка... Наскучившие же "игрушки" психопат возвращал обратно в могилы. По его собственному признанию, за всё время через его руки прошло более 80 тел...

Психиатрическая экспертиза признала Москвина невменяемым, и он был отправлен на принудительное лечение с диагнозом "шизофрения". Срок его пребывания в клинике неоднократно продлевался. Вот и в этот раз Ленинский районный суд продлил лечение уже 51-летнему "кукольнику". Выйдет ли он когда-нибудь на свободу — неизвестно, но одно можно сказать наверняка: в реальной жизни порой происходят жуткие истории, которые гораздо страшнее любого фильма ужасов.