Врач украл $560 000 у клиники, сбежал с любовницей на остров, где убил её и себя

По словам персонала отеля, в день трагедии пара сильно ссорилась, после чего раздались выстрелы.

48-летний доктор и его молодая пассия исчезли вместе с деньгами налогоплательщиков, которые были выделены на зарплаты и пенсии сотрудников больницы в Сассексе. Только спустя год парочку удалось найти на курорте в Кабо-Верде, но они уже были мертвы. По версии следствия, Титус Брэдли застрелил 28-летнюю Ноэми Джерджели, а затем покончил с собой в их гостевом домике, сообщает The Sun.

Пара зарегистрировалась в отеле за два дня до трагедии. По словам менеджера, в день убийства Титус вел себя как обычно. Вместе с Ноэми он вышел погулять по окрестностям, а к вечеру они вернулись в номер. Тела погибших лежали в ванной комнате, а рядом с ними находилась их собака.

Единственная разница было в том, что в тот день они страшно поссорились. Они были в своем номере, но мы слышали крики и стук дверей. В ресторане они снова начали ссориться, и женщина сказала, что её ударили. Через пару минут мы услышали выстрелы Менеджер

В 2012 году Титус развёлся с женой, вместе с которой он воспитывал 12-летнего сына. С Ноэми он познакомился в лондонском клубе, где она работала пиарщицей. В это время у Титуса начались проблемы на работе из-за нехватки персонала, и пациенты стали обращаться в другую больницу. Коллеги обвиняли мужчину в неправильном управлении. В итоге Титус решил выбрать более лёгкий путь.

В итоге мужчина украл 400 тысяч фунтов (около 560 тысяч в долларах), выделенные на зарплаты и пенсии сотрудников, а также на проведение операций.