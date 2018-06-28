Сын бросил пожилую мать под колёса трактора, чтобы отвоевать участок земли

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Сын бросил пожилую мать под колёса трактора, чтобы отвоевать участок земли

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После того как суд отдал участок земли лишь одному мужчине, его соперник остался недоволен таким раскладом и решил пойти на крайние меры.

В Индии двое мужчин не могли никак определить, кому принадлежит участок земли. Для разрешения этого спора они обратились в суд, который определил территорию только одному из них. Второму такой расклад не понравился, и он сошёл с ума.

Очевидцы сняли конфликт на видео: хозяин земли едет на тракторе, а его соперник тащит свою пожилую мать и бросает её под колёса. Хрупкая женщина не могла справиться со своим взрослым отпрыском, а её крики никого не волновали.

Позже очевидцы всё-таки позвонили в полицию и изувера-наследника забрали в участок — ему вменяют жестокое обращение с пожилой матерью.

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