Муж отправил жену в тюрьму за то, что она придумывает болезни их сыну

34-летняя Кейлин Боуэн из Далласа, Техас, заставила пройти сына Кристофера через 13 ненужных операций за первые восемь лет его жизни.

Кейлин имеет троих детей. С самого детства она заявляла, что у самого старшего, Кристофера, врождённое генетическое заболевание, что он поборол рак, а также страдал другими мелкими болячками, от которых ему необходимо было вылечиться.

Отец Кристофера Райан Кроуфорд через суд пытался унять мать своих детей, но там трижды занимали сторону родительницы. В результате к восьми годам Кристофер прошёл через 13 хирургических вмешательств, хотя родился здоровым мальчиком.

Каждый раз была одна и та же история! "Кристофер умирает, а тебе всё равно! Ты не знаешь, как обращаться с ребёнком", — говорила она мне, а суд поддерживал мать-наседку, выставляя меня худшим отцом и человеком в мире Райан Кроуфорд

Согласно документам, подготовленным организацией "Чайлд протектив сервисис" (Child Protective Services), в период с 2009 по 2016 год Кристофера видели в больницах Далласа и Хьюстона 323 раза. Кейлин требовала, чтобы его перевозили в креслах-каталках, подключали к аппаратам и даже поставили на учёт в список тех, кому необходимо донорское лёгкое.

Ужасно, что мой сын прошёл через это... Лечиться нужно тогда, когда что-то болит, а все эти клиники и предохранительные меры лишь усугубляют моральное и физическое состояние ребёнка, ведь там так много инфекций Райан Кроуфорд

В 2015 году персонал клиники в Хьюстоне поднял тревогу, когда обнаружил, что у Кристофера не было рака и других недугов, на которых настаивала Кейлин. Тогда врачи отправили запрос в другую больницу — в родном городе мальчика, Далласе, и там подтвердили, что перестали слушать его мать после серии скандалов и ложных заявлений.

Я очень обеспокоена тем, что мать перешла от преувеличения симптомов к их констатации. Если мать даёт Крису отравляющие вещества для появления слабости или приступов, чтобы дать повод отвезти его в больницу, то это насилие над ребёнком Доктор Сюзанна Дакил

Полиция проводит своё расследование, и оказалось, что у Кристофера есть страничка на благотворительном сайте. На ней сказано, что он болен артериовенозной мальформацией (патологическая связь между венами и артериями). Болезнь обычно врождённая. Но есть ли она у Кристофера на самом деле, медики не знают. Тем не менее $8 тыс. на "лечение" уже собрано...

Во время расследования Кейлин пребывает в тюрьме Даллас каунтри джейл (Dallas County Jail) в Далласе, ей запрещено видеться с сыном. Теперь Кристофер живёт с отцом и питается самостоятельно, без аппарата искусственного питания.